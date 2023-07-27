普京談俄羅斯與非洲國家結算　倡改用本幣　包括盧布

俄非峰會7月27日出席在聖彼得堡舉行，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當天向一眾非洲國家領袖稱，應在與非洲國家進行金融結算時改用包括盧布在內的本國貨幣。



他說，莫斯科準備與他們合作發展金融，並使用區域貨幣進行貿易支付。

他同日較時談及俄羅斯有能力取代烏克蘭向非洲出口糧食時也說，該國有能力從根本上促進與非洲的貿易。

他稱俄羅斯雖遇到疫情和制裁帶來的困難，與非洲國家卻加大貿易往來，今年雙邊貿易額增長約35%。他稱，2022年，雙邊貿易額達到大約1890億美元；今年上半年，貿易額又增長近35%。

普京27日在聖彼得堡舉行的第二屆俄非峰會舉行期間，與非洲聯盟輪值主席、科摩羅（Union des Comores）總統阿扎利（Azali Assoumani）、莫桑比克（Mozambique）總統紐西（Filipe Nyusi）、布隆迪（Burundi）總統恩達伊施米耶（Évariste Ndayishimiye）、津巴布韋（Zimbabwe）總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）、烏干達（Uganda）總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）及厄立特里亞（Eritrea）總統伊薩亞斯（Isaias Afwerki）舉行雙邊會晤。