內塔尼亞胡稱獲拜登邀請訪白宮　白宮拒絕證實

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）推動的司法改革計劃，繼續在國內觸發大規模抗議之際，他週四（7月27日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，美國總統拜登（Joe Biden）在上次通電話時，邀請他秋季訪問白宮，他認為9月適合，但仍需確定最終日期。不過，白宮同日舉行記者會時拒絕證實。



白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在記者會上，拒絕回應拜登有否邀請內塔尼亞胡訪問白宮，僅稱雙方都同意今年晚些時候在美國會面，雙方團隊正在研究會面的情況和時間。

內塔尼亞胡辦公室早前也曾發聲明中說，稱內塔尼亞胡17日與拜登進行了「熱情」通話，並邀請內塔尼亞胡到美國會面。不過， 但白宮的電話官方通報中，並未提及這一邀請。

內塔尼亞胡的司法改革計劃，在美國引起廣泛關切。他疑為緩和美國媒體的負面報道，27日接受美國多家媒體採訪，除了ABC的早間新聞節目，還有美國有線電視新聞網（CNN）、國家公共廣播電台（National Public Radio）和其他電視台訪問。

他在ABC的採訪中稱，司法改革只是一個「微小」的改變， 被形容為以色列民主的終結，他認為這說法很愚蠢。