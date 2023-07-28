奧斯汀與澳洲防長會面　憂慮中國企圖背離國際法

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國將保護盟友免受中國在太平洋地區的「霸凌行為」（bullying behaviour）。



路透社報導，奧斯汀星期五（7月28日）在布里斯班（Brisbane）與澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）會面時說：「我們在東海、南中國海，還有西南太平洋這裡，都看到了令人不安的（中國）脅迫行為。」

奧斯汀說，美國和澳洲都對中國試圖背離國際法的行為感到擔憂，他說：「我們將繼續支持我們的盟友和夥伴，支持它們捍衛自己免受霸凌。」

本次與奧斯汀同行的還有美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。兩人於星期五抵達布里斯班，與澳洲國防部長馬爾斯和外長黃英賢（Penny Wong）會談。

據澳洲廣播公司（ABC）星期五報道，預計兩國高層此次會談的重點是氣候變化、地區地緣政治、澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議 ，以及美澳之間擴大防務關係。

報導稱，這是澳洲自2019年以來首次舉辦這一兩國之間的年度討論會。

美國和澳洲去年同意，美國將繼續加強在澳洲的軍事存在，定期部署海軍和陸軍，兩國去年也繼續擴大空軍聯合訓練。

本文獲《聯合早報》授權轉載

