風靡美國富豪圈的糖尿病藥成名人減肥恩物　為何面臨英歐調查？

治療糖尿病的藥物Ozempic近月經常出現在美國新聞版面，因它成為當地演員、科技界富豪的「減肥恩物」，被形容是風靡富豪圈的減肥藥，曾使用者包括美國搞笑女星Amy Schumer，世界首富馬斯克（Elon Musk）也有使用同款藥物。但這藥品近來相繼面臨英國、歐盟藥物監管部門調查，原因是有一些患者報告有自殺或自殘念頭。



在3月奧斯卡頒獎禮上，主持人兼美國名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）在台上開玩笑稱「人人看起來都很好，當我環顧這禮堂，我不禁想知道：Ozempic適合我嗎？」他所說的正是由諾和諾德（Novo Nordisk）銷售的藥物Ozempic。

Ozempic為注射式藥物（網站截圖）

Ozempic屬於GLP-1藥物，據路透社報道，GLP-1受體促效劑（GLP-1 Receptor Agonist）最初是為治療二型糖尿病而開發，它們的方法是仿製一種抑制食慾、促進飽腹感的胃腸賀爾蒙（gut hormone）。

公開承認使用過Ozempic的名人包括美國搞笑女星Amy Schumer、美國女名嘴Chelsea Handler等。特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）則承認有使用同由諾和諾德生產的Wegovy，這是Ozempic的同款藥物，成份同為司美格魯肽（semaglutide），只是兩者可挑選的劑量不一樣，以及獲批准使用對象不同，分別是肥胖症患者與糖尿病患者。

Ozempic成為新寵，但另一邊廂引來英國與歐盟藥物監管部門的注意，據路透社7月27日報道，英國藥品與保健品監管局（MHRA，暫譯）正調查諾和諾德（Novo Nordisk）銷售的糖尿病藥Ozempic與減肥藥Saxenda，原因是有一些患者報告有自殺或自殘念頭。

英國藥品與保健品監管局向路透社證實，正檢視一類被稱為GLP-1受體促效劑（GLP-1 Receptor Agonist）的藥物的安全數據，調查自7月12日啟動，未能說明何時結束。

諾和諾德向路透社表示，24日收到英國藥品與保健品監管局的要求，審視是否有與GLP-1藥物相關的潛在自殺和自殘想法，公司聲明稱審視正在進行中，將在被要求的時限提交答覆。

圖為Ozempic藥品，2023年7月攝於德國（Reuters）

報道引述英國藥品與保健品監管局指，阿斯利康的治療二型糖尿病藥艾塞那肽（Exenatide，商品名稱為Bydureon）、賽諾菲（Sanofi）的GLP-1藥物Lixisenatide與禮來藥廠（Eli Lilly）的Dulaglutide，同樣在調查範圍。

阿斯利康暫未有回應，賽諾菲則表示正與英國藥品與保健品監管局合作，稱藥物警戒監測系統目前未發現任何安全問題。

英國並非首個調查有關藥物的地方，歐洲藥品管理局（EMA）7月初表示，在得知有3名服藥者報告有自殘或自殺念頭後，部門正在評估患者服用諾和諾德藥物Ozempic的安全風險。