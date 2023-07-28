Twitter變X　或在歐盟地區引起商標糾紛

Twitter東主馬斯克（Elon Musk）日前將公司名稱改為X，希望將它變成集多項功能於一身的萬能應用程式。他的目標雖未達成，但就可能在歐盟地區引來連場商標糾紛。



政治新聞網Politico7月27日報道，殿堂級樂隊Metallica、微軟（Microsoft）、本田汽車及運動品牌Adidas都有以X註冊商標的產品。歐盟知識產權局的數據顯示，區內有262個X相關的註冊商標，意味有關公司擁有在不同產品中使用X作為設計的獨家權利。

例如Sony及Panasonic分別有多款以X為商標的產品； 微軟亦有兩個以X影像的商標，包括旗下的xbox遊戲機，其商標最快在2025年5月才失效；而英國天才節目《X Factor》亦在歐盟地區有商標。

XBOX在歐盟已有註冊商標，假如馬斯克要為X（前稱Twitter）在歐盟地區註冊，或可能面對壓力、（Getty Images）

該數據庫暫時未有Twitter或馬斯克擁有X商標的迹象，有商標律師指出，如果一個人有改名計劃，特別是舉世聞名的名字，就應該預計知識產權的問題已經解決，但Twitter似乎未有做到。

馬斯克假如無法取得X的商標權，或可能惹來官司纏身，要求他不可以使用X或在特定甚至所有場合都不可以使用這個名字，否則可能面臨侵犯其他公司商標的官非。不過他即使選擇為新名字註冊，或會被其他X商標持有者認為標誌、提供的服務等範圍太過相似，導致消費者被混淆，同樣會被控告侵權，索償金額或是天文數字。另一名法律專家則估計，馬斯克或透過第三方出手解決。