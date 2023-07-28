緬甸前資政昂山素姬出獄　法媒：或晤中國亞洲事務特使鄧錫軍

法媒7月28日報道，緬甸原民選政府領導人、前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）已離開監獄，轉到一個政府建築物內軟禁。



報道引述她所屬政黨全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）黨政官員稱，她24日晚上離開監獄，轉到一個高規格地點。

來自全民盟的黨政官員也證實，昂山素姬與緬甸聯邦議會人民院（下議院）議長蒂昆密（Ti Khun Myat）見過面。她可能與正訪緬的中國亞洲事務特使鄧錫軍會面。

法媒引述另一個政黨消息人士稱，她被轉移到內比都（Naypyidaw）一個貴賓院。

圖為緬甸仰光示威者抗議軍方發動政變，有人手持前國務資政昂山素姬的肖像。（Getty）

泰國外交部長敦・帕馬威奈（Don Pramudwinai）7月12日在印尼首都雅加達出席東盟（ASEAN）外長會時向記者說，他9日與昂山素姬見過面。

緬甸軍政府發言人向法媒稱，敦・帕馬威奈和昂山素姬談了1個多小時，但沒透露討論內容細節。他說「她鼓勵展開對話」，並再次主張與緬軍接觸。

這相信是緬軍政變發生以來，首次有外國使節與她見面。

緬甸軍方2021年2月1日發動政變後，現年78歲的她一直被捕以及被拘留。軍方對她控以腐敗和其他罪名，她被判33年徒刑。

東盟與緬軍政府於2021年4月達成5點共識，包括緬軍停止暴力、與緬甸各方進行建設性對話等。由於緬軍方一直沒有實際執行這些共識，東盟已禁緬軍政府領導人出席東盟高級別會議。但泰國6月召開非正式會議，重新接觸緬甸軍政府，引起爭議。