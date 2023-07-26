緬甸媒體：軍方或准昂山素姬離開監獄　轉為軟禁

撰文：聯合早報
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緬甸兩間媒體星期三（7月26日）報道，緬甸軍政府可能允許緬甸原民選政府領導人昂山素姬（Aung San Suu Kyi）離開監獄，讓她在一間屋內軟禁。

路透社報道，自緬甸軍方2021年2月1日發動政變以來，這位78歲的諾貝爾和平獎得主就一直被拘留。

報道引述美聯社稱，一身份不明的安全官員透露，下週緬甸有一個宗教節日，這是軍政府給予囚犯的赦免安排。另據英國廣播公司（BBC）緬甸語廣播服務報道，熟悉監獄方面的一名消息人士說，昂山素姬可能已被轉移到政府官員使用的一間屋裏。

路透社無法獨立核實這些報道，也不知道昂山素姬目前身在何處。緬甸軍方發言人未立即回應置評請求。

昂山素姬的律師和緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）發言人也無法證實有關報道。NUG發言人覺佐（Kyaw Zaw，暫譯）說，「改善她的居住條件是好的，但這並沒有改變她是一名良心犯的事實。」

緬甸軍方以煽動罪、選舉舞弊和貪腐等多項罪名提控昂山素姬，並判處她罪名成立。昂山素姬至今共面對33年監禁刑期。

昂山素姬對所有指控不認罪，正在提出上訴。

許多西方政府譴責緬甸軍方對待昂山素姬的方式，東盟（ASEAN）呼籲緬甸軍方釋放昂山素姬，啟動對話。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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