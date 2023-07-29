泰媒：他信與塔納通在香港談判　前進黨或成反對黨

為泰黨消息人士稱，泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）和泰國前進運動領袖塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）已在香港達成一項涉及新政府組建的政治協議，前進黨可能脫離執政聯盟成為反對黨。



《曼谷郵報》引述消息人士報道，塔納通於星期一（7月24日）早上飛往香港，星期二（25日）傍晚返回泰國。他說：「他們討論了將前進黨排除在執政聯盟之外的可能性。」

不過，消息人士沒有披露更多細節。

前進黨秘書長猜他瓦（Chaitawat Tulathon）早前駁斥一則有關前進黨關鍵領袖計劃前往香港與他信會面，討論加入新執政聯盟的先決條件的報道。他說，任何有關組建新政府的決定，都必須由八黨聯盟共同作出。

塔納通是前進黨前身未來前進黨的創始人。他違反選舉法，憲法法院2020年強制解散未來前進黨，並禁止他參政10年。不過，他還是泰國民主運動的實際領導人。

另一方面，泰國前洗浴產業大亨楚威星期四（27日）爆料，為泰黨已與現執政的泰自豪黨和公民力量黨達成協議，以下議院279席共組政府。

他說，這些政黨的主要成員星期二在香港與他信會面，達成了協議。這與塔納通於同一天在香港會見他信的時間吻合。

他說：「隨着新執政聯盟的形成，前進黨、泰國人團結建國黨和民主黨將成為反對黨。由新執政聯盟陣營提名的首相候選人將得到上議員的支持，因為前進黨將不再是新政府的一員。」

親民主示威者星期四晚在曼谷集會，要求為泰黨堅持與前進黨組建民主政府，並要求上議員傾聽人民的呼聲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

