泰國國會推遲表決首相　為泰黨臨時取消八黨會面

泰國國會原定於7月27日第三度表決首相人選，不過路透社25日引述當地傳媒指，有關表決已被推遲。而為泰黨（Pheu Thai）原定同日舉行八黨會面，討論籌組新政府，惟在開會前不久臨時取消。



《曼谷郵報》報道，為泰黨本來在25日下午2時在該黨總部舉行八黨會議，討論如何為首相人選爭取更多支持，但宣布會議推遲一小時，並改為在國會內開會，但最終決定取消會面。

報道引述消息人士指，為泰黨解釋爭取聯盟外政黨及參議院支持新首相人選的進度未如理想。聯盟之一的前進黨（Move Forward Party）秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）之後認為，為泰黨或需要更多時間準備一份可以讓聯盟接受的建議。

前進黨在5月的下議院選舉取得壓倒性勝利，惟該黨堅持修改冒犯君主法，令黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度獲提名首相都無法獲得足夠支持，他決定將組閣權讓路給為泰黨。

《聯合早報》提到，為泰黨曾在23日分別與泰國發展黨及公民力量黨談判，但該兩黨表明拒絕與任何有意修改冒犯君主法的政黨合作。報道亦引述泰國的政治學者指，為泰黨或為了首相人選可以獲足夠支持，而將前進黨逐出聯盟。

不過為泰黨與看守副首相巴維（Prawit Wongsuwan）的公民力量黨會面，就惹來前進黨的支持者不滿，他們批評為泰黨不應引進公民力量黨、以及看守首相巴育（Prayut Chan-ocha）的人民國家力量黨（United Thai Nation Party），並提醒為泰黨不應忘記軍方在2010年鎮壓為泰黨支持者「紅衫軍」血的教訓。支持者揚言，如果為泰黨拉攏該兩個親軍方政黨加盟，黨魁沖拉南（Cholnan Srikaew）就應即刻下台。