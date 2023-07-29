俄羅斯富人遭西方排擠　轉湧泰國布吉島旅遊

俄烏戰爭導致西方國家限制俄羅斯人入境，有愈來愈多俄羅斯遊客轉到泰國旅遊，布吉島（Phuket，普吉島）是首選。大批俄羅斯富人湧入布吉島，帶動島上的別墅銷售，以及娛樂和餐飲行業。



泰國向來是俄羅斯遊客首選的旅遊目的地之一，俄烏戰爭爆發後，入境泰國的俄羅斯遊客人數更是激增。

泰國旅遊及體育部的數據顯示，今年（2023年）上半年，泰國接待了791,574人次的俄羅斯遊客，比去年同期增長超過1000％，當中超過一半直接飛到布吉島。布吉島旅遊協會指出，俄羅斯是布吉島的第一大遊客來源地。

大量俄羅斯買家在泰國置產

富裕的俄羅斯遊客也在那裏置產。泰國萊坊的統計數據顯示，布吉島去年賣出的別墅大漲82％，當中一半被俄羅斯人買下。

FazWaz房地產銷售總監斯坦巴赫說，俄羅斯人是布吉島房產的最大買家，一些人置產是為了賺取租金回報，一些人則是想要有個安樂窩。

他透露，一名俄羅斯買家去年一口氣買下16棟別墅，是他最大筆的交易之一。

俄羅斯已在布吉島設立領事館，俄羅斯外長拉夫羅夫7月15日訪問布吉島，為領事館主持開幕，這也顯示布吉島在俄羅斯擴大對東南亞的外交影響力的過程中發揮重要作用。

俄羅斯蘇富比國際地產公司副總裁馬里尼切娃說，過去喜歡在泰國置產的俄羅斯買家可能是來自俄羅斯東部地區的年輕企業家，如今則有愈來愈多來自莫斯科和聖彼得堡的投資者看上泰國房地產市場。

泰國人也在滿足俄羅斯遊客的需要和習慣，例如布吉國際機場使用俄語廣播，許多店名和路牌出現俄文。俄羅斯餐飲業者也看上布吉島，在當地開設餐館。

俄羅斯餐館經理沃羅納說：「這裏的氛圍對每個人來說都是美好祥和的。我們這裏每天都有俄羅斯顧客，他們只是想休息，不想打仗。」

由於西方金融公司參與制裁俄羅斯，例如信用卡公司威士（Visa）和萬事達（Master）暫停在俄羅斯的業務，這影響了俄羅斯人使用轉賬服務。不過，人們還是找到變通的辦法，例如使用中國銀聯、數碼資產、以美元和歐元現金支付等交易方式。

本文獲《聯合早報》授權轉載

