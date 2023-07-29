美國共和黨拉票活動　特朗普德桑蒂斯首度同台

美國共和黨7月28日在艾奧瓦州（Iowa）舉行籌款活動，今次亦是2024年總統大選黨內主要對手、前總統特朗普（Donald Trump）及佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）首度一同現身公開場合。



英國廣播公司（BBC）報道，共和黨在艾奧瓦州的林肯晚宴（Lincoln Dinner）吸引1,200名賓客出席，特朗普與一眾共和黨參選人在台上每人有10分鐘發言時間。

除了特朗普和德桑蒂斯，其他出席晚宴的11位參選人亦包括前副總統彭斯（Mike Pence）、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）、南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）等，而前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）則因為在新罕布什爾州（New Hampshire）拉票，缺席有關晚宴。

艾奧瓦州在明年1月率先舉行黨內初選，德桑蒂斯在27日已經抵達當地造勢，更承諾會到訪州內全部99個縣，爭取選民支持。

根據美國分析網站FiveThirtyEight（538）的民意調查顯示，特朗普的支持度達52.4%，大幅領先獲15.5%支持的德桑蒂斯，而其餘共和黨參選人的支持度則不足10%。不過特朗普則官非纏身，包括涉嫌不當處理機密文件，以及企圖推翻2020年大選結果；德桑蒂斯亦因為州內關於奴隸的課程內容具爭議，惹來包括黨友在內的批評。