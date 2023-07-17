美國大選2024｜拜登害怕的不是特朗普而是「無標籤黨」？

2024年11月才舉行的美國大選距今尚遠，但美國政治很明顯已進入了選舉季，相關報道不絕。在總統選舉之中，雖然共和黨初選候選者眾，但從民調來看，出線者幾乎非特朗普莫屬，於是2024年很可能會是2020年「拜登 vs 特朗普」的重演。

特朗普勝算仍在，大體上與拜登呈現出不相上下之勢。但人們此刻雖然不滿拜登，但在特朗普「復仇式」回朝的陰影之中，當選舉迫近，拜登的勝算依然看高一線。

拜登最為擔心的大概不是特朗普而是來自黨內的挑戰。

其一，是羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子小羅伯特（Robert F. Kennedy Jr.，按：他現年69歲，年紀並不小）。小羅伯特是左翼反疫苗思潮的代表人物之一，當然被民主黨主流排擠，但其甘迺迪家族成員的名氣，再加上選民對拜登年紀的擔憂，民調顯示小羅伯特在整體選民的好感度超越拜登，在民主黨初選選民中也有超過10%的支持。小羅伯特的出現未必沒有可能會亂了民主黨眾星拱月拱出拜登來的大局。

小羅伯特6月20日在初選首州新罕布什爾（New Hampshire）聖安塞姆學院（Saint Anselm College）發表講話。（Reuters）

其二，則是2010年回應右翼茶黨興起的跨黨派政治組織「無標籤黨」（No Labels）。無標籤黨雖然不將自己包裝成共和、民主兩黨以外的「第三黨」，如今卻希望花費7,000萬美元在美國各州爭取選票上出現第三黨候選人，以圖吸納對左、右兩黨都感厭倦的民眾支持，作為當兩黨都提名了大多數美國都不支持的候選人的「保險政策」。

目前，無標籤黨已在阿拉斯加、亞利桑耶、科羅拉多、俄勒岡、猶他等多個州取得選票候選人提名的權利。

該組織早在2017年在國會眾議院建立了「問題解決者黨團」，由民主、共和兩黨的同等數量議員參與。其在參議院也不乏支持者，當中包括路易斯安耶州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）、亞利桑那州民主黨參議員西內馬（Kyrsten Sinema）等等，而最受人關注的則是西維珍尼亞州民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）——曼欽在拜登前兩年任期是民主黨在參議院的最大搖擺票，沒有他的同意，幾乎任何拜登提出的法案都不能通過；由於他跟拜登的名字也叫「Joe」，當時更有人笑言華府最有權力的人是拜登以外的那一個Joe。

曼欽在拜登前兩年任期是民主黨在參議院的最大搖擺票，沒有他的同意，幾乎任何拜登提出的法案都不能通過。（Reuters）

在曼欽當時不斷阻礙民主黨法案通過之際，不少共和黨選民都表示像曼欽這樣的人是他們可以支持的民主黨人。於是，人們就一直在留意這位剛好在2024年也需要尋求連任的民主黨中間派：到底他會否參與一博白宮寶座？至今，曼欽也未有否定其參選的可能。

近日，無標籤黨的動向就更讓民主黨人擔心。該組織在7月15日公布了63頁長的政網，聲言是美國大多數民眾支持的政策藍圖，卡西迪稱，如今拜登和特朗普的競選幾乎是在選個人風格，而不是選實質政策，無標籤黨的目的就是想將選舉重新帶回實質政策之上。

該政策文件確實有可取之處。例如它提到兩黨主流都不敢提、卻在十年後將面臨破產的福利開支問題；提出成立兩黨委員會去削減美國聯邦赤字；加強醫療收費透明度；禁止21歲以下人士買槍，並落實全國性的買槍者背景審查；禁止釋放候審非法入境者，卻加大合法入境移民範圍並將未成年被帶來美國的非法入境者列為公民……這些政策不少也獲得多數選民支持，卻在兩黨政鬥之間遲遲未能落實。

到美東時間7月17日，曼欽和共和黨前猶他州州長、前駐華和駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）也會一同出席無標籤黨在初選首州新罕布什爾（New Hampshire）聖安塞姆學院（Saint Anselm College）的活動。該學院被視為有志總統人士的傳統競選地點。由於無標籤黨表明會提出由一位民主黨人和一位共和黨人組成的正副總統名單，曼欽和洪博培的配搭就引起了外界不少猜測。

洪博培是一位知華派，還在中國收養了一個女兒。（VCG）

雖然自20世紀以來，美國兩黨制根深蒂固，再沒有出現過第三黨政客能贏得總統選舉的例子，但第三黨的參選卻有左右選情的效果。不少人都認為在1992年、2000年和2016年，第三黨候選人的參戰分別導致老布殊（George H.W. Bush）總統連任失敗、民主黨候選人戈爾（Al Gore）和希拉里（Hillary Clinton）敗選。

同一現象可能會出現在2024年的選戰當中。根據美國媒體廣泛引用的私人民調，拜登預計將會以2020年的幅度再次擊敗特朗普，但如果有「溫和、獨立、跨黨派」的候選人介入選戰的話，其從拜登身上抽走的選票將比特朗普的為多，最終造成特朗普勝選的結果。

由於此刻拜登已是共和黨人的唯一對手，任何可以拉倒拜登的機會共和黨人都不會放過。上文提及的小羅伯特甘迺迪近來就一直獲得右翼意見領袖的追捧。同樣地，無標籤黨背後的部份金主也是共和黨甚至特朗普的支持者。

雖然無標籤黨宣稱如果當兩黨都提名了候選人之後，他們若發現其第三黨候選人並無勝算，參選只會着利任何一黨的話，他們將會退出選舉，但到了這個時候才退出大概已為時甚晚，選票上很可能依然會有半認真的第三方可供選民選擇。

無標籤黨的出發點無疑是良善的，但在美國的兩黨政治體制和爭權奪利之中，意圖和結果往往不會是一致的。