中國駐加大使叢培武：中加關係面臨困難　責任不在中方

據微信公眾號「中國駐加拿大使館」7月29日消息，7月21日，叢培武大使在安大略省格雷文赫斯特市接受地方媒體《今日馬斯科卡》採訪，就中加關係、氣候變化等回答記者提問。



叢大使表示，當前中加關係面臨困難，責任不在中方。加一些政客抱守冷戰思維，以意識形態劃線，不斷炒作「中國威脅」、「中國干涉」等謊言和虛假信息，嚴重毒化了兩國關係氛圍。中國的發展對加拿大是機遇而非挑戰或威脅。健康穩定的中加關係是兩國人民的共同期待，也符合雙方共同利益。加方應同中方一道，增進了解，聚焦合作，在相互尊重、求同存異的基礎上推動中加關係重回正軌。

叢大使表示，氣候變化是全球挑戰，需要各國攜手應對。中方已宣佈力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，意味着中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

叢大使還批駁了所謂新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言，介紹了中國在經濟、社會等方面的發展成就。

7月25日至27日，《今日馬斯科卡》分三期刊發對叢大使採訪主要內容。

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