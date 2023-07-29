金正恩親切擁抱中國官員　朝媒：要讓兩國關係達到新高度

朝鮮領袖金正恩7月28日會見中國中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠及訪團成員，予以高規格款待。兩人還在媒體鏡頭前擁抱。朝媒29日稱，雙方在會談期間同意要推動兩國合作達到「新高度」。



朝中社發布報道稱：「雙方在會談期間同意，通過緊密戰術合作，主動應對錯綜複雜的國際形勢，並推動合作不斷提升到新高度。」

文中稱，金正恩對於李鴻忠轉交中國國家主席習近平的親筆信表達誠摯感謝，稱朝鮮願與中方鞏固傳統友誼，加強交往合作。

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此外，李鴻忠向金正恩轉交中國國家主席習近平的親署函。

習近平在親署函中指出，70年前，中國人民志願軍同朝鮮人民和軍隊一道贏得抗美援朝偉大勝利，用鮮血凝結成偉大戰鬥友誼。他指無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。

金正恩對習近平致親署函表達誠摯感謝，表示朝鮮黨和人民永遠銘記中國人民志願軍烈士的不朽功績。他指朝方願同中方鞏固傳統友誼，加強交往合作，推動朝中關係邁上更高水平，共同維護地區和平穩定和雙方共同利益。

李鴻忠稱，近年來，習近平同金正恩5次會晤，引領中朝關係進入新的歷史時期。他說中方願同朝方貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強溝通交往，推進務實合作，推動中朝關係健康穩定發展，為維護半島及地區和平穩定作出積極貢獻。

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李鴻忠已率團在7月27日參觀朝鮮解放戰爭勝利紀念館，向友誼塔敬獻花籃。

根據朝中社，代表團參觀人員向朝鮮解放戰爭參戰烈士紀念碑敬獻花束，並肅立默哀悼念在朝鮮戰爭犧牲的勇士。

報道指，他們還觀看朝鮮解放戰爭勝利紀念塔的「勝利」主題雕像和繳獲武器展區並參觀中國人民志願軍館。李鴻忠在留言簿上留言：「攜手並肩，捍衛和平」。

中方代表團也參觀了友誼塔並敬獻花籃，李鴻忠在留言簿上留言：「英雄千古，友誼長存」。