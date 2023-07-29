朝鮮「戰勝節」70周年閱兵　體現朝中俄合作格局

朝鮮星期四（7月27日）在平壤舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，最高領導人金正恩與受邀出席的中國和俄羅斯代表團同台，並肩校閱盛大的儀式。韓國政府認為，朝鮮此次的戰勝節活動，集中體現了「朝中俄」聯合對抗「韓美日」安保合作的格局。



朝中社周五（28日）報道，金正恩周四晚上8時在平壤金日成廣場舉行的「戰勝節」70周年閱兵儀式上，與受邀出席的中國代表團團長李鴻忠，以及俄羅斯防長紹伊古同台，並肩校閱盛大的儀式，三人還不時交談。

然而，金正恩此次未發表演講，而是由朝鮮國防部長姜順男發表了講話。

對此，韓國《中央日報》認為，即使朝中俄關係很緊密，金正恩在合法的擁核國中俄代表團面前，很難開口強調朝鮮的擁核國地位。金正恩可能考慮到中俄兩國，所以沒有發表演講。

專家認為，受到對朝制裁和因疫情導致的朝中貿易中斷影響，當前朝鮮經濟情況非常困難。金正恩可能拿不出政績，因此沒有發表講話。

閱兵前後數款武器登場亮相

雖然朝鮮在閱兵式上並未展示任何新型武器，但在前一天的武器展示會上首次亮相的兩款新型無人機進行了飛行。韓媒指出，朝鮮公開的新型無人機宛如美國MQ-9「死神」和RQ-4「全球鷹」無人機。

此外，今年3月朝鮮首次公開開發和測試的核無人潛水攻擊艇（核魚雷）「海嘯」也登場。射程能覆蓋美國全境的新型固態燃料洲際彈道導彈「火星-18」和「火星-17」，也在閱兵式隊伍的最後亮相。

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21世紀軍事研究所專門委員柳成燁指出，閱兵式之前氣象預報說平壤會下雨。在氣象條件不適合使用無人機的情況下，朝鮮強行試飛無人機意味着在此次閱兵式上想要炫耀的就是無人機的戰鬥力。

韓國統一部認為，此次朝鮮的戰勝節活動主要是和中俄代表團的交流為主。朝鮮似乎把重點放在對外發出與中國和俄羅斯關係牢固的信息。

統一部稱，金正恩從25日至27日進行的10項公開活動中，就有八項和中俄代表團有關。金正恩也似乎更願意與俄羅斯進行緊密合作，因為他和俄羅斯代表團單獨見面了四次，而與中國代表團在觀看演出之前只進行了一次簡略的接見。

峨山政策研究院的梁旭說，朝鮮好像將紹伊古視為俄羅斯總統普京派來的軍事代表，給予國賓級高規格禮遇。紹伊古訪朝應該是為了試探從朝鮮獲取武器的可能性。對金正恩而言，紹伊古不是普通的外賓，而是來購買武器的「大客戶」，一定要隆重接待。

本文獲《聯合早報》授權轉載

