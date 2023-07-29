何立峰將赴巴基斯坦出席中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動

中國外交部網站7月29日稱部門發言人毛寧宣布，應巴基斯坦政府邀請，中國國家主席習近平特別代表、中國國務院副總理何立峰7月30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動。



外交部發言人就何立峰赴巴基斯坦出席中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動答記者問。

問：中方剛剛發布了習近平主席特別代表、國務院副總理何立峰將赴巴基斯坦出席中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動的消息，能否進一步介紹中方對何立峰副總理此訪有何期待？

答：今年是習近平主席提出共建「一帶一路」倡議十周年，也是中巴經濟走廊啟動十周年。十年來，作為共建「一帶一路」重要先行先試項目，中巴經濟走廊建設取得豐碩成果，成為中巴友誼「新標杆」。為慶祝走廊啟動十周年，巴基斯坦政府將在首都伊斯蘭堡舉行隆重慶祝活動。習近平主席特別代表、國務院副總理何立峰將赴巴出席上述活動，並會見巴方領導人。

中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵杆」朋友，兩國友誼歷久彌堅。中方期待通過此訪，同巴方一道落實兩國領導人達成的重要共識，賡續中巴傳統友誼，推動中巴經濟走廊建設繼往開來、提質升級，鞏固深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區乃至世界的發展繁榮貢獻力量。