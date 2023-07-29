美澳2+2會談　奧斯汀：助澳洲生產制導多管火箭系統

美國將擴大在澳洲的軍事足迹，並幫助澳洲在2025年開始生產制導多管火箭系統。



綜合彭博社和路透社報道，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）星期六（7月29日）在昆士蘭州首府布里斯班，與澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）及外長黃英賢（Penny Wong）舉行年度澳美部長級磋商（AUSMIN）。

這是澳洲自2019年後首次舉行澳美高層會議，過去三年因新冠疫情而被迫暫停。

奧斯汀在會後說：「我們正與澳洲國防工業合作推動多項互惠互利倡議，包括幫助澳洲在2025年實現生產制導多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket System）的目標。」

另外，美國還簡化採購程序，讓澳洲可以更快取得首選彈藥。

馬爾斯說，他希望澳洲可以在兩年內開始生產導彈，並對澳洲為實現此目標而採取的步驟感到非常高興。

澳美部長級磋商也就擴大美國在澳洲的軍事足迹，達成一項協議。

奧斯汀說，這將帶來一些變化，包括美國潛艇將更頻繁訪問澳洲，而且會停留更久；美國陸軍艦艇定期輪換部署，還有導彈生產方面的合作。

馬爾斯說，美澳關係「從來沒有像現在這麼好過」；黃英賢則說，美國和澳洲是「最親密的戰略夥伴」。

兩國還計劃在太空領域進一步合作，並在軍事計劃方面與日本加強整合。

華盛頓戰略與國際研究中心澳洲主席埃德爾說：「中國帶來的一系列挑戰，促進了堪培拉和華盛頓之間的戰略共識。」他認為，美澳關係「已迅速發展為美國最重要的戰略夥伴關係之一」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

