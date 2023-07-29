俄非領袖討論烏克蘭和平倡議　最終宣言制定中　將有簡短聲明

俄衛網7月29日稱，據某非洲代表團的消息人士向衛星通訊社透露，非洲國家領導人昨夜與俄羅斯總統普京討論烏克蘭危機和平倡議，正在制定最終聲明。



這名消息人士稱：「昨天晚上，非洲倡議的有關國家領導人與普京會面並討論烏克蘭和平倡議。會談於凌晨2時結束，正在制定最終公報。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）7月28日與非洲各國代表團團長上午舉行約3個小時的全體會議，會上討論擴大政治經濟合作、以及安全與糧食問題。

普京隨後與非洲各國領導人共進工作早餐，工作早餐持續約4個小時。

普京下午與非洲國家領導人舉行一系列雙邊會晤。午夜時分，普京與非洲國家領導人共進在工作晚餐並開始討論烏克蘭局勢。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）對記者稱：「昨夜（28日）關於烏克蘭問題的會談半夜2時左右才結束。普京和拉馬福薩（Cyril Ramaphosa，編按：南非總統）的聲明你們都聽到了，這都是公開聲明。接下來的磋商是閉門進行的。這場會談結束後，目前正在制定簡短的聯合聲明，聲明將在協商好之後馬上發布。」