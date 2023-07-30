烏官員：烏克蘭軍很快會進入克里米亞
撰文：房伊媚
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烏媒7月29日稱，烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）受訪時指，烏克蘭軍很快會進入克里米亞（Crimea）。
英國天空新聞台（Sky News）29日引述烏媒TSN稱，記者問烏軍是否有可能進入克里米亞。布達諾夫回答說，這事「很快」會發生。
克里米亞於2014年被俄羅斯吞併。報道指，克里米亞是烏克蘭反攻行動的關鍵目標，烏方看來準備展開軍事行動，以解除俄方的佔領。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日到烏東頓涅茨克（Donetsk）重鎮巴赫穆特（Bakhmut）的前線附近，探望烏軍人。他說探訪目的是為在「特種作戰部隊日」，祝賀烏方的戰士。他指不能透露烏軍行動的細節，但他形容烏軍是「真正的英勇」。
天空新聞台29日稱，烏克蘭軍隊已在巴赫穆特周圍發起新一輪反攻，目前正嘗試推進。
瓦格納集團
波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）29日表示，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）有一批約100人的士兵，已接近波蘭邊境附近的白羅斯城市格羅德諾（Grodno）。
莫拉維茨基說，情況變得愈來愈危險，最有可能發生的是，瓦格納集團成員會偽裝成白羅斯邊防人員、協助非法移民進入波蘭領土、破壞波蘭的穩定。他指這些人最有可能做的事就是，冒充非法移民試圖進入波蘭，這會帶來額外的威脅。