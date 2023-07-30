烏官員：烏克蘭軍很快會進入克里米亞

烏媒7月29日稱，烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）受訪時指，烏克蘭軍很快會進入克里米亞（Crimea）。



英國天空新聞台（Sky News）29日引述烏媒TSN稱，記者問烏軍是否有可能進入克里米亞。布達諾夫回答說，這事「很快」會發生。

克里米亞於2014年被俄羅斯吞併。報道指，克里米亞是烏克蘭反攻行動的關鍵目標，烏方看來準備展開軍事行動，以解除俄方的佔領。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日到烏東頓涅茨克（Donetsk）重鎮巴赫穆特（Bakhmut）的前線附近，探望烏軍人。他說探訪目的是為在「特種作戰部隊日」，祝賀烏方的戰士。他指不能透露烏軍行動的細節，但他形容烏軍是「真正的英勇」。

天空新聞台29日稱，烏克蘭軍隊已在巴赫穆特周圍發起新一輪反攻，目前正嘗試推進。

瓦格納：圖為白羅斯國防部2023年7月14日發放的影片的截圖，顯示俄羅斯瓦格納成員在白羅斯奧西波維奇附近的軍區指導白羅斯軍人。（Reuters）

瓦格納集團

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）29日表示，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）有一批約100人的士兵，已接近波蘭邊境附近的白羅斯城市格羅德諾（Grodno）。

莫拉維茨基說，情況變得愈來愈危險，最有可能發生的是，瓦格納集團成員會偽裝成白羅斯邊防人員、協助非法移民進入波蘭領土、破壞波蘭的穩定。他指這些人最有可能做的事就是，冒充非法移民試圖進入波蘭，這會帶來額外的威脅。