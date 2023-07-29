俄羅斯稱擊落烏克蘭攻俄導彈14傷　烏方：俄導彈擊中安全部門

俄羅斯國防部7月28日稱，烏克蘭用改裝的S-200導彈襲擊俄羅斯的羅斯托夫州（Rostov）塔甘羅格市（Taganrog）的民用基建設施，俄防空系統已攔截導彈，導彈碎片掉落在市內。俄衞生部指有14人受傷，其中9人被送院。烏方28日稱，俄導彈擊中第聶伯（Dnipro）的一棟住宅、以及烏安全部門大樓，5人受傷。



俄衛網28日稱，俄羅斯國防部表示，襲擊導致數座建築物被毀、居民受傷。

俄方28日指，俄防空系統也已在亞速市（Azovsky，暫譯）攔截烏克蘭導彈，導彈碎片落在無人地帶。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）28日發聲明指，俄羅斯作出強烈譴責，指這些襲擊在軍事上毫無意義。她說俄方保留採取嚴厲報復措施的權利。

路透社28日稱，俄羅斯薩馬拉（Samara）一間煉油廠發生爆炸。報道引述塔斯社（TASS）稱，相信一名與爆炸有關的人士已被拘留。

俄羅斯議員欣施泰因（Alexander Khinshtein）表示，爆炸的煉油廠由俄羅斯石油公司（Rosneft）擁有，爆炸看來由炸彈引起，事件沒造成嚴重破壞，也沒導致傷亡。

烏克蘭：圖為2023年7月28日，烏克蘭第聶伯一棟大樓遭俄羅斯導彈擊中受損。（Reuters）

烏方稱第聶伯受襲

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）28日在Telegram上表示，在28日晚，第聶伯一棟多層住宅大樓、以及烏克蘭國家安全局（SBU）一棟大樓遭俄導彈擊中。他指這是俄羅斯發動的導彈恐怖襲擊。

他表示，已與SBU、內政部、緊急服務部門、以及地方官員舉行緊急會議。