共和黨總統大選參選人黑利：麥康奈爾年紀太大應退休

2024年美國總統選舉，共和黨參選人及前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）建議參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）應該卸任退休，表示他的健康問題已無法讓也勝任工作。



現年81歲的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），在7月26日的國會記者會上突然長時間僵住無法發言，讓人擔心他的健康狀況。

圖為7月28日，2024年美國總統大選共和黨參選人黑利在愛荷華州德梅因出席造勢大會。（Reuters）

黑利在美國出席一個電視節目上表示：「麥康奈爾在司法方面做得非常出色，當我們看向美國最高法院和法官時，他是一位偉大的領導者。但我們的選舉標準不能再是某人看上去很會抱小孩。」

黑利表示，美國民主黨中，現年90歲的參議員範斯坦（Dianne Feinstein）、80歲的現任總統拜登和83歲的國會議員佩洛西（Nancy Pelosi）「知道什麼時候下台」。她呼籲對75歲及以上的美國政治家實行任期限制和精神敏銳度測試。

麥康奈爾的發言人曾表示，麥康奈爾計畫工作到2026年，直至其任期結束。自2007年以來，他一直領導參議院共和黨人。麥康奈爾辦公室表示，在講話中長時間僵住後，麥康奈爾感到頭暈，但他的辦公室沒有透露有關事件的更多細節。