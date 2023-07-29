拜登多次跌倒麥康奈爾僵住沉默近21秒　突顯美國老人政治現象

現年81歲的美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）7月26日會見記者期間突然僵住沉默約21秒，以及八旬總統拜登（Joe Biden）上任以來跌倒至少7次，這都讓外界再次關注到美國老人政治的問題。



拜登11月20日生日時便年滿81歲。路透社7月28日引述美國皮尤研究中心（Pew Research Center）指，拜登是美國有史以來最年長的在任總統，比全球國家領導人平均年齡大近20歲。世界國家領導人平均年齡為62歲。

雖然拜登較全球最年長國家元首、90歲的喀麥隆總統比亞（Paul Biya）年輕，但他的年齡能當智利總統博里奇（Gabriel Boric）和剛卸任的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的祖父。博里奇和馬林目前年僅37歲。

拜登擔任總統後除多次在樓梯跌倒外，出席空軍學院畢業禮又遭沙包絆跌，踩單車也意外失足倒地，19日更傳出為避免再當眾跌倒而改為多穿波鞋而非皮鞋。

麥康奈爾26日在國會主持記者會時突然僵住近21秒，其健康狀況也再受關注。他3月也曾跌倒並出現腦震盪。

除了麥康奈爾和拜登，美國國會參議院中還有比他們更為年長的高齡議員，包括81歲的佛蒙特州（Vermont）議員桑德斯（Bernie Sanders），以及89歲的艾奧瓦州（Iowa）共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）和加州民主黨議員范斯坦（Dianne Feinstein）。