拜登多次跌倒麥康奈爾僵住沉默近21秒　突顯美國老人政治現象

撰文：洪怡霖
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現年81歲的美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）7月26日會見記者期間突然僵住沉默約21秒，以及八旬總統拜登（Joe Biden）上任以來跌倒至少7次，這都讓外界再次關注到美國老人政治的問題。

拜登11月20日生日時便年滿81歲。路透社7月28日引述美國皮尤研究中心（Pew Research Center）指，拜登是美國有史以來最年長的在任總統，比全球國家領導人平均年齡大近20歲。世界國家領導人平均年齡為62歲。

雖然拜登較全球最年長國家元首、90歲的喀麥隆總統比亞（Paul Biya）年輕，但他的年齡能當智利總統博里奇（Gabriel Boric）和剛卸任的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的祖父。博里奇和馬林目前年僅37歲。

拜登擔任總統後除多次在樓梯跌倒外，出席空軍學院畢業禮又遭沙包絆跌，踩單車也意外失足倒地，19日更傳出為避免再當眾跌倒而改為多穿波鞋而非皮鞋。

麥康奈爾26日在國會主持記者會時突然僵住近21秒，其健康狀況也再受關注。他3月也曾跌倒並出現腦震盪。

除了麥康奈爾和拜登，美國國會參議院中還有比他們更為年長的高齡議員，包括81歲的佛蒙特州（Vermont）議員桑德斯（Bernie Sanders），以及89歲的艾奧瓦州（Iowa）共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）和加州民主黨議員范斯坦（Dianne Feinstein）。

拜登改用短梯登空軍一號避免再跌倒　最近常穿波鞋80歲拜登又仆倒　出席空軍學院畢業禮疑被沙包絆跌美參議院共和黨領袖麥康奈爾健康惹關注　記者會上僵住不動21秒美國參議院共和黨領袖麥康奈爾跌倒送院
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