才說戰爭重回俄羅斯　導彈襲澤連斯基成長地4死10傷

烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）遭導彈襲擊，至少4人死亡，其中包括一名10歲女童和她45歲的母親，另有幾人被埋在瓦礫下。這個生產鋼鐵的城市，是烏克蘭總統澤連斯基的成長地。是次襲擊發生在莫斯科遭烏克蘭無人機襲擊之後。

俄羅斯國防部30日稱，俄軍擊落3架攻擊莫斯科的烏克蘭無人機。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，戰爭正逐漸回到俄羅斯土地上。

澤連斯基發布克里維里赫受襲的影片，顯示一棟9層住宅大樓側面被炸出一個大洞，濃煙冒出，另一棟4層建築幾乎被夷為平地。

另一方面烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）駐烏克蘭戰爭罪行相關問題控制和協調聯合中心（JCCC）的代表在其Telegram頻道上發布消息，稱俄軍在對頓涅茨克（Donetsk）和戈爾洛夫卡（Gorlovka）的炮擊導致傷亡，死亡人數已增至4人，另有10人受傷。

發布的消息稱：「根據截至12點收到的在共和國各城市平民傷亡的資訊，頓涅茨克市沃羅希洛夫區：根據初步數據有2人喪生……另有10人受傷；古比雪夫區（Kuybyshevskiy Rayon）一名婦女死亡。」

除此之外，一名男子在戈爾洛夫卡發生的炮擊中死亡。