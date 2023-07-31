為特朗普半年花4020萬美元律師費　「拯救美國」組織陷財困

美國前總統特朗普（Donald Trump）官司纏身，有消息指其「拯救美國」政治行動委員會（Save America PAC）僅上半年所花的律師費，就已經超過4,000萬美元。面對如此龐大開支，迫使這個委員會向另一個支持特朗普的組織追討6,000萬美元的捐款。



《華盛頓郵報》引述知情人士消息，由於特朗普有多宗案件受查，「拯救美國」除負擔特朗普的律師費，還要支付大批顧問及其他涉事者的律師費用。檢察官亦已就此展開調查，質疑特朗普與證人之間存在利益衝突。「拯救美國」預計在星期一（7月31日）向法院提交的法律文件，將顯示僅今年上半年，相關支出就高達4,020萬美元。

另據《紐約時報》報道，「拯救美國」此前曾向另一個支持特朗普競逐2024總統大選的組織，提供了6,000萬美元的捐款，現在正要求對方歸還這筆錢。

特朗普競選團隊的發言人史蒂文．張（Steven Cheung）拒就《紐約時報》的報道回應。 但對於《華盛頓郵報》的報道，他就指司法部持續緊咬無辜國民，只因他們曾為特朗普工作，「拯救美國」為保障他們，有必要代為支付法律費。

特朗普目前深陷多起訴訟，包括機密文件案、向AV女星支付封口費案等。美國媒體預計，司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）近日將公布國會騷亂事件的調查結果，特朗普或因試圖推翻2020年總統大選結果而被起訴。