彭博：富士康擬在印度投資5億美元設零部件廠

知情人士透露，美國蘋果公司主要供應商富士康擬投資近5億美元在印度設立兩家零部件工廠，以保持供應鏈多元化。



彭博社星期一（7月31日）引述知情人士報道稱，富士康計劃在卡納塔克邦（Karnataka）興建的工廠中，至少有一家將生產iPhone等蘋果產品的零部件。富士康預計最早將於本周正式宣布相關計劃。這些新廠的確切位置尚未確定。

蘋果未立即回覆置評請求。富士康沒回覆尋求置評的電郵。卡納塔克邦政府在非工作時間未回覆置評請求。

此外，印度工業部星期一表示，富士康和印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）簽署了一項初步協議，將投資16億盧比設立一個零部件工廠。該工廠預計在甘吉布勒姆（Kanchipuram）興建，可給當地帶來約6000個就業崗位。

富士康此決定，顯示在中美關係日趨緊張之際，印度已迅速成為供應商將生產線從中國轉移的受歡迎目的地。

彭博社較早前報道，富士康計劃投資7億美元，在離卡納塔克邦首府班加羅爾（Bengaluru）機場附近的一塊300畝土地上建造一座工廠。該廠將組裝iPhone蘋果手機，將製造10萬份工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

