美媒：澤連斯基9月或親赴紐約聯合國大會　闡述和平方案

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）很可能在9月到美國紐約，在聯合國大會上親自闡述自己的「和平方案」。



彭博社報道，知情人士透露，澤連斯基提出10點和平藍圖，包括俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭，釋放所有戰俘和被轉移人員，確保糧食和能源安全等。他也要求在戰爭結束後為烏克蘭提供安全保障，以及恢復扎波羅熱核電站（ZNPP）周圍地區的安全。

這項和平計劃本週末將在沙特阿拉伯的一個會議上討論，二十多個國家受邀參與。知情人士說，聯合國大會舉行期間，澤連斯基預計還會出席其他會議。而由於國際刑事法院（ICC）以涉嫌綁架烏克蘭兒童的戰爭罪對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出逮捕令，他預計不會參加本次聯合國大會。

澤連斯基辦公室暫未立即回覆置評請求。白宮國家安全委員會發言人對報道不予置評。澤連斯基的行程還未敲定，可能會更改。

烏克蘭政府一直在推動在聯合國大會期間就烏克蘭和平方案舉行峰會。但烏克蘭的一些盟友不願參與，因為這將涉及複雜的後勤安排，他們希望活動按本週議定框架進行。

其中一知情人士說，一些烏克蘭盟友希望更多「全球南方」（Global South）國家支持烏克蘭和平計劃。一個替代選擇是在安理會討論烏克蘭和平問題，這樣為安理會常任理事國的俄羅斯就有參與討論的可能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

