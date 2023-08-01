美國：將參加沙特俄烏和平峰會　俄羅斯：需要了解更多

撰文：聯合早報
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美國將出席在沙特阿拉伯舉行的烏克蘭和平峰會，俄羅斯則說，需要了解這個峰會的目的是什麼。

路透社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在星期一（7月31日）的簡報會上宣布，美國政府官員將參加沙特峰會，但他無法透露更多細節。

本週末在沙特舉行的烏克蘭和平峰會將有20多個國家參加，共同討論烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的和平計劃藍圖。澤連斯基提出10點要求，包括俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭，釋放所有戰俘和被轉移人員，確保糧食和能源安全等。

同日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，「俄羅斯當然會關注這場峰會。我們需要了解峰會的目標和將討論的內容。任何促進和平解決方案的嘗試都是值得讚許的。」

不過，他也重申莫斯科的立場，即目前沒有任何基礎可以與基輔進行和談。「基輔政權不想也不能實現和平，它僅被當做西方集體與俄羅斯戰爭的一個工具。」

基輔已經表明，不歡迎俄羅斯參加這場峰會。

《華爾街日報》報道，烏克蘭和平峰會定於8月5日及6日在沙特吉達（Jeddah）舉行，西方國家、烏克蘭和主要發展中國家都受邀參加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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