澳洲工作假期新安排：持BNO者年齡上限增至35歲　可留3年不限工種

隨着英澳自由貿易協議生效，澳洲7月27日公布對英國護照持有人申請赴澳洲工作假期（Working Holiday）計劃的新安排，其中年齡上限會由30歲升至35歲，並且將自2024年7月開始更容易把簽證延長至3年，不再需要在特定工種工作才能延長簽證。澳方表明新安排適用於英國國民（海外）護照，即BNO護照。



根據澳洲內政部發出的公告，新安排適用於由英國簽發的護照，包括俗稱為BNO的英國國民（海外）護照。

澳洲內政部7月27日發出公告講述新安排（網站截圖）

香港特區護照與BNO護照持有人均可申請赴澳洲參加工作假期，即申請工作假期（417類）簽證，在原有安排下，申請時年齡須介乎18至30歲，成功者可獲發1年簽證赴澳洲工作，若然在特定工種工作（如在農場工作、建築等）滿一定時間，可再申請延長簽證至第2年（名為第2年工作假期簽證），甚至再延長至第3年（名為第3年工作假期簽證）。

在新安排下，自2023年7月1日起，澳洲工作假期計劃對英國護照（包括BNO護照）持有人的年齡上限提高，即變成18至35歲者可申請，然後自2024年7月1日起，移除延長簽證時的「在特定工種工作」要求，意味申請人可以直接延長簽證至第2年、第3年。

澳方指「持有人可以隨時選擇申請第1年、第2年和第3年的工作假期（417類）簽證，當他們仍符合年齡要求的時候。他們不需要在澳洲連續居住3年。」

澳洲內政部在網站舉例說明，假若有1位同時持有香港特區護照與BNO護照的年輕人，他已經申請417類工作假期簽證入境澳洲，他未來將可用BNO護照申請第2年工作假期簽證，甚至在之後再申請第3年簽證。若然他在2024年7月1日後用BNO護照申請第2年工作假期簽證，他無須符合「在特定工種工作」的要求。