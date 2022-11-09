BNO簽證｜英國內政部：近三分一申請者是18歲以下人士

英國政府2021年為持有英國國民（海外）護照（BNO）港人推出移居簽證計劃後，有報道指，大約14.2萬名申請的港人之中，有大約三分一的申請者是18歲以下人士。



彭博社11月9日引用《南華早報》報道，英國內政部的數據顯示，有3.86萬名18歲以下人士申請BNO簽證，佔總數大約三分一，當中只有16%的申請是來自英國本土。

至於35至44歲人士的申請人數就有3.26萬人，排行第二，這批申請者都是處於掙錢的黃金時代。而截至今年6月，一共有133,124人獲批有關簽證。

報道指出，受到《港區國安法》實施的影響，以及持續多時的嚴格防疫措施，導致香港大批人口外流。截至今年6月30日，就有大約12.15萬人離港，創下近六十年來的新高，同時亦拖累香港就業人口接近低位。

另外英國政府在10月放寬BNO簽證的申請標準，年青人只要父母其中之一是BNO持有人，亦可申請有關簽證。

英國邊境和移民獨立首席檢查員（ICIBI)）8日亦發表審視BNO簽證在今年4至6月評估報告，並作出三項建議，包括為超過600份被凍結的成年親屬申請提出明確解決時間表、在三個月之內公布處理申請程序的季度表現、從BNO簽證安排汲取經驗，在審視或推出新計劃時回饋內政部。