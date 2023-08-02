外媒稱中國立場阻礙G20就減排達成共識　外交部回應

中國外交部指出，二十集團（G20）無法就減排議題達成共識與中國無關，強調部分國家無端引入地緣政治問題干擾，導致會議未能形成公報，中方對此感到遺憾。



G20環境與氣候部長會議在印度金奈閉幕，個別西方媒體援稱中方立場阻礙會議就減排、停止使用化石燃料、提高可再生能源利用等關鍵問題達成一致。中國外交部回應，指有關報道與事實不符。

外交部表示，7月28日的G20環境與氣候部長聯席會議取得了積極平衡成果，但受部分國家無端引入地緣政治問題干擾，會議未能形成公報，中方對此感到遺憾。

中方認為，G20作為國際經濟合作的主要論壇，在推動全球可持續發展，統籌經濟發展與環境保護、應對氣候變化方面負有重要責任。G20應致力於凝聚各國政治共識，充分尊重各國不同發展階段和國情，交流分享最佳實踐和經驗教訓，鼓勵各國加強務實行動，推動國際社會團結合作積極應對氣候變化，共同提高全球實現綠色低碳可持續發展的信心和能力。

中方敦促發達國家正視自身應對氣候變化能力、責任、義務，進一步加大減排力度，儘快兌現已做出的承諾，為發展中國家提供氣候資金和技術轉讓，停止單邊措施、脫鈎斷鏈和貿易壁壘等影響和破壞全球應對氣候變化的行為。

中方在G20環境與氣候部長會議成果文件的磋商中，發揮聯合國生物多樣性公約第十五次締約方大會主席國作用，努力協調各方利益，推動達成平衡文案。中方將繼續在G20等框架下，與各國加強環境氣候的政策交流和務實合作，共同推動全球綠色低碳可持續發展。