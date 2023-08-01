Barbie芭比｜官方回應「芭本海默」原子彈Meme圖　 日本網民不滿

《Barbie芭比》與《奧本海默》（Oppenheimer）早前在美國同日開畫，即使作品風格南轅北轍，但由於兩者同樣成為話題作品，於是引起一股「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮。在網上就出現不少將兩套電影一同惡搞的圖片，更吸引《Barbie》的X（前稱Twitter）官方帳戶留言「認證」，惟不少日本網民批評對方揭起廣島、長崎遭原子彈攻擊的瘡疤，甚至連該片的日本發行商都加入聲討行列。



娛樂網站Deadline 7月31日報道，這次爭議源於《Barbie》回應多幅「芭本海默」的惡搞圖，包括一幅《Barbie》女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）面露笑容坐在《奧本海默》男星施利安梅菲（Cillian Murphy）的肩上，背景則是原爆產生的火焰。《Barbie》官方帳戶留言稱「將會是一個難忘的夏季」，並加上心心的emoji。

《Barbie》官方「認證」芭本海默的Meme圖，結果惹來日本網民的不滿，甚至連日本華納都發聲抗議。（網上圖片）

日本網民發現《Barbie》的官方留言後，紛紛批評對方的言論沒品味，於是建立「nobarbenheimer」標籤與「芭本海默」打對台，有留言表示，原子彈在日本奪走無數性命，因此自己無法認同這種「抽水」行為，要求官方即時收回及刪除有關留言。

而《Barbie》發行商華納兄弟（Warner Bros.）的日本分公司亦發聲明，稱對《Barbie》美國總公司回應「芭本海默」的留言感到遺憾，強調日本分公司嚴肅看待有關問題，並向感到冒犯的人士致歉，以及敦促美國總公司採取適當行動。

華納兄弟美國總公司其後回應批評，承認有關社交平台互動缺乏敏感度，同時作出真誠致歉，相關留言亦已經被刪除。

《Barbie》原定在11日於日本上映，《奧本海默》則未有開畫日期，惟後者的內容非常敏感，因此對環球影業的日本發行商東寶而言，將會是一大難題。