太空探測器「旅行者二號」一度失去聯絡　NASA探測到訊號

英媒8月1日稱，美國太空總署（NASA）7月發送錯誤的指令，導致已運作近46年的太空探測器「旅行者二號」（Voyager 2）失去聯絡。NASA於8月1日稱，已探測到「旅行者二號」發出的訊號。



NASA表示，確認「旅行者二號」仍在廣播、狀況良好。他們探測到的訊號是「旅行者二號」發出的「心跳」（Heartbeat）訊號，它能證明太空探測器仍在運作，但它仍未能回應新指令。

《衛報》8月1日稱，位於澳洲坎培拉（Canberra）的深空衛星天線本週會向「旅行者二號」的方向發送正確的指令，希望指令能被傳達至探測器的天線。若NASA未能成功透過深空衛星天線聯繫「旅行者二號」，他們便會寄望在10月15日恢復通訊，因為「旅行者二號」系統屆時會重置。

NASA：美國太空總署（NASA）旅行者（Voyager）飛船。（NASA網站）

NASA於7月向「旅行者二號」發送錯誤的指令，導致它的天線向外傾斜、偏離地球方向，傾斜幅度為兩度。它因此自7月21日起無法接收指令，也不能向NASA傳送數據。

「旅行者二號」自1977年8月20日升空，距今近46年，它曾在1989年飛越海王星環時，首次拍得照片證明海王星環存在。