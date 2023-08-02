日本名古屋舉行世界Cosplay峰會　市長知事「入鄉隨俗」角色上身

日本名古屋8月4至6日舉行世界Cosplay峰會在即，名古屋市長河村隆之及愛知縣知事大村秀章2日化身動漫角色，與一眾到訪的參加者會面。



日本放送協會（NHK）報道，來自12個國家、合共24人的參加者代表團以不同動漫角色打扮，先與大村秀章會面，後者以人氣漫畫《犬夜叉》同名主角的形象示人，稱去年有很多人在網上參加峰會，今年大家可以親自來到日本，令他感到非常高興，並期待大家可以發揮最佳表現演出。

訪問團之後到訪名古屋市公館，獲打扮成《男兒當入樽》主角櫻木花道的河村隆之歡迎。他以英語表示歡迎大家來臨，同時希望大家可以忘記秋葉原，記住名古屋。

世界Cosplay峰會由日本外務省、愛知縣及名古屋市等聯合每年舉辦，目的是透過日本的動漫促成國際文化交流，至今已經有20年歷史。

河村和大村在今次會面成為「風頭躉」，但原本兩人已非首次「變身」。中部日本放送（CBC）發掘他們在過去數年的形象，包括《哈爾移動城堡》哈爾、《刀劍神域》桐谷和人、《新世紀福音戰士》碇司令、《銀魂》坂田銀時、《龍珠》孫悟空等。有網民對兩人的打扮表示不敢恭維，但他們就似乎樂在其中，而且勇氣可嘉。