日本名古屋世界Cosplay峰會閉幕　法國「美少女戰士」雙嬌摘冠

在日本名古屋舉行的「世界COSPLAY峰會2022」8月5日開幕，7日閉幕。主辦單位在6日舉行「世界Cosplay冠軍賽」，法國兩名打扮成「美少女戰士」中月野兔和豆釘兔的代表在台上進行兩分半鐘表演，博得全場觀眾熱烈掌聲，擊敗眾多對手摘冠。



出戰隊伍都已作精心打扮，務求形神俱似。比賽的計分項目亦包括他們表演的節目，所以各個代表隊施展渾身解數，實行載歌載舞打動評審。

以下為Stage Division三甲：

吸引各國Cosplayer聚首一堂的「世界COSPLAY峰會2022」7日來到最後一天，來自法國、泰國等十多國20多名Cosplayer領頭跟約400人，從大須觀音寺開始，來到名古屋市的鬧市區大須商店街巡遊。

很多人趁巡遊舉行的機會，前來希望拍攝Cosplayer。

↓今屆冠軍得主—兩位法國代表亦在備受期待的Cosplay巡遊中亮相，並向途人揮手：

大須商店街又名為名古屋的秋葉原。該處出售動漫人物手辦模型或電腦的商店林立。

「世界COSPLAY峰會」2003年開始舉辦，今年迎來第20屆。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年及2021年均未有舉行巡遊，這是3年來第一次舉辦。

共同網8日報道，身穿《超級馬里奧（馬力歐）兄弟》中的馬里奧服裝參加活動的松丸茂人（50歲）笑稱：「時隔好久終於能在線下舉行，真令人高興。」

另外裝扮成人氣漫畫《海賊王》中登場人物的法國男子（29歲）表示：「Cosplay可以讓全世界的人們共樂，是和平的興趣愛好。」

↓今屆香港代表的自我介紹影片：