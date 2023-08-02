美國以「強迫勞動」為由制裁2中企　中國：將採取有力措施

美國國土安全部8月1日宣布，把駱駝股份（Camel Group Co., Ltd.）及晨光生物（Chenguang Biotech Group Co., Ltd.）列入實體清單，指控這2家中企參與強迫勞動。中國外交部2日回應稱，對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。



中國外交部稱，所謂新疆存在「強迫勞動」是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。

中方指美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定，美方將中國實體列入有關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。

中方稱對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。

根據美國國土安全部1日指，自2日起，禁止駱駝股份、晨光生物及其子公司Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co. Ltd.所製造的產品入口美國。美國指控這些中企參與「針對受迫害群體成員的商業行為」，指這些群體包括中國的少數民族維吾爾族。