所羅門群島報章被指向中國使館尋求資金　報社承認

太平洋島國所羅門群島報章《所羅門星報》（The Solomon Star）被指曾向中國大使館尋求13.7萬美元（106.8萬港元）資金以升級設備，並在計劃書談到設備殘舊會導致出版延遲，限制關於中國有助所羅門群島經濟與基建發展的報道。據英媒8月2日指，《所羅門星報》承認接受來自中國的資金，否認此影響編採獨立。



事件始於由全球多家傳媒、記者組成的「有組織犯罪和腐敗報道項目」（OCCRP）7月30日發表報道，指獲取一份《所羅門星報》2022年7月向中國駐所羅門群島大使館提出的尋求資助方案計劃書，尋求對方提供13.7萬美元（106.8萬港元），以升級設備，包括更換已老化的報紙印刷機及為其廣播電台更換廣播塔。

計劃書內容並談到報社設備破舊，導致報章延遲出版，此會限制有關中國在所羅門群島慷慨而快速的經濟和基建設施發展的新聞報道。根據OCCRP指，《所羅門星報》高層承認報社有提出此方案。

《所羅門星報》在1日發表的社論稱，他們沒東西需隱瞞，承認接受來自中國的資助，否認中國資金影響其編採獨立性，指他們曾發表不利於中國的報道，但中國大使館從沒譴責。社論批評OCCRP是受美國資助，不斷試圖藉由《所羅門星報》接受中國的資金支援一事，破壞報社聲譽。

據《衛報》2日報道，《所羅門星報》又指曾向澳洲和美國尋求資金，但沒收到回覆。

報道引述一位不具名的《所羅門星報》記者指，報社曾收過來自中方的汽車、相機、手提電腦、電話等，又另有前編輯指，當地另一報社收過類似物品。