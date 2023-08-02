中企參與菲律賓填海項目　美國表擔憂

美國對一家中國國有企業參加菲律賓填海項目表示擔憂。這家企業早前被指參與中國軍方在南中國海的人工島建設和軍事化項目而被美國列入黑名單。



路透社星期三（8月2日）引述美國駐菲律賓大使館發言人甘戈帕迪亞伊（Kanishka Gangopadhyay）說，美國也向菲律賓政府表達了對這個項目和其他填海活動可能對環境造成負面影響的擔憂。

甘戈帕迪亞伊指出，美國既關注這個項目對環境的影響，也關注中國交通建設股份有限公司（簡稱中國交建）的參與，並說這是兩個不同的問題。

美國在2020年將數十家中國公司列入黑名單，其中包括中國交建。菲律賓時任外交部長駱新當時稱，他會建議菲律賓政府終止與黑名單上公司的交易。

菲律賓填海管理局說，在馬尼拉灣獲批的六個填海項目中，有兩個項目是由中國交建旗下的中國港灣工程有限責任公司（China Harbour Engineering）和中交一公局集團有限公司（China First Highway Engineering）與菲律賓公司和市政府共同進行。

馬尼拉灣沿岸有許多歷史遺跡和政府辦事處，包括美國大使館。

菲律賓環境部長洛伊扎加在星期三的媒體簡報會上說，環境部將對已批准的項目進行評估。

本文獲《聯合早報》授權轉載

