杜魯多夫婦近年同場次數減少　妻曾網上透露關係面臨挑戰

2015年底，杜魯多（Justin Trudeau）就任總理時年僅43歲，這對衣著講究及高調恩愛的夫婦，很快吸引媒體關注。但近年杜魯多夫婦同場露面的次數減少，妻子蘇菲（Sophie Gregoire-Trudeau）去年曾在網上透露關係中出現挑戰。



《Vogue》在2016年1月號的雜誌，曾以這對恩愛夫婦為主題，形容杜魯多公開向妻子表達愛意的方式，令部份人感到震驚。但早在2014年，杜魯多已曾在受訪時表示，「我們的婚姻並不完美，我們經歷過艱難的起起落落。」

在杜魯多上台初期，外界經常看到他和蘇菲一起出席社交場合和出國旅行。2018年2月訪問印度期間，兩人大部份時間都穿著色彩鮮豔的服裝，於加拿大引發嘲笑及議論，被指「太誇張」、「連印度人都不這樣穿」。

2018年2月訪問印度期間，杜魯多（Justin Trudeau ）一家的衣著引起熱議。（杜魯多Facebook 圖片）

近年來，蘇菲與杜魯多同場露面的次數明顯減少，雖然兩人於5月仍共同前往倫敦，參加英王查理斯三世（King Charles）的加冕典禮。3月下旬美國總統拜登（Joe Biden）訪問加拿大時，蘇菲也與杜魯多共同接待。

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不過，在去年他們結婚週年紀念日時，蘇菲在社交媒體上發帖說，「我們經歷了陽光燦爛的日子、暴風雨以及其間的一切，但一切還沒有結束。」她接著說，「長期關係在很多方面都充滿挑戰。」

杜魯多在宣布此消息前，對上一次公開露面為星期一舉行記者會，並於當晚乘坐多倫多地鐵，但之後暫無公開行程。直到星期一，他還戴著結婚戒指。

蘇菲是杜魯多兄長米歇爾（Michel Trudeau）的童年好友和同學，米歇爾1998年在雪崩中喪生，時年23歲。杜魯多與蘇菲於2003年開始約會，不久後就訂婚。兩人在2005年結婚，育有3個孩子，介乎9至15歲。