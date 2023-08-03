杜魯多宣布與已婚18年妻子分開　加拿大總理辦公室稱已簽法律協議

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）週三（8月2日）在 Instagram 上發帖宣布，他和已結婚 18 年的妻子蘇菲（Sophie）分開，他未解釋原因，但指經過多次有意義和艱難的討論，雙方做出了分開決定。加拿大總理辦公室的聲明稱，雙方已簽署了一份法律協議，但聲明未交代細節，似乎表示雙方婚姻已經結束。



Justin Trudeau, son of the late Prime Minister Pierre Elliot Trudeau and his new bride Sophie Gregoire have rose petals thrown as they leave the church following their wedding, in Montreal, May 28, 2005. （REUTERS）

現年51歲的杜魯多與48歲的蘇菲，是於2005年5月下旬結婚，育有3個孩子，其中最小的9 歲。總理辦公室的聲明，兩人努力確保在做出分居決定時，採取了所有法律和道德步驟，並將繼續這樣做。 聲明稱：「他們仍然是一個親密的家庭，蘇菲和總理致力於在安全、充滿愛心和協作的環境中撫養孩子。從下星期開始，一家人仍將一起度假。」

杜魯多則在IG表示，兩人分開後仍將一如既往，仍然是一個親密的家庭，彼此深愛和尊重。而為了他們孩子，期望外界尊重他們的隱私。

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蘇菲是杜魯多兄長米歇爾（Michel Trudeau）的童年好友和同學，米歇爾1998 年在雪崩中喪生，時年 23 歲。杜魯多與蘇菲於2003年開始約會，不久後就訂婚。