杜魯多宣布與已婚18年妻子分開 加拿大總理辦公室稱已簽法律協議
撰文：蕭通
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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）週三（8月2日）在 Instagram 上發帖宣布，他和已結婚 18 年的妻子蘇菲（Sophie）分開，他未解釋原因，但指經過多次有意義和艱難的討論，雙方做出了分開決定。加拿大總理辦公室的聲明稱，雙方已簽署了一份法律協議，但聲明未交代細節，似乎表示雙方婚姻已經結束。
現年51歲的杜魯多與48歲的蘇菲，是於2005年5月下旬結婚，育有3個孩子，其中最小的9 歲。總理辦公室的聲明，兩人努力確保在做出分居決定時，採取了所有法律和道德步驟，並將繼續這樣做。 聲明稱：「他們仍然是一個親密的家庭，蘇菲和總理致力於在安全、充滿愛心和協作的環境中撫養孩子。從下星期開始，一家人仍將一起度假。」
杜魯多則在IG表示，兩人分開後仍將一如既往，仍然是一個親密的家庭，彼此深愛和尊重。而為了他們孩子，期望外界尊重他們的隱私。
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蘇菲是杜魯多兄長米歇爾（Michel Trudeau）的童年好友和同學，米歇爾1998 年在雪崩中喪生，時年 23 歲。杜魯多與蘇菲於2003年開始約會，不久後就訂婚。