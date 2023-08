杜魯多宣布與已婚18年妻子分開　加拿大總理辦公室稱已簽法律協議

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)週三(8月2日)在 Instagram 上發帖宣布,他和已結婚 18 年的妻子蘇菲(Sophie)分開,他未解釋原因,但指經過多次有意義和艱難的討論,雙方做出了分開決定。加拿大總理辦公室的聲明稱,雙方已簽署了一份法律協議,但聲明未交代細節,似乎表示雙方婚姻已經結束。



Justin Trudeau, son of the late Prime Minister Pierre Elliot Trudeau and his new bride Sophie Gregoire have rose petals thrown as they leave the church following their wedding, in Montreal, May 28, 2005. (REUTERS)