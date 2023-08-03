維基百科創辦人曝美國政府編輯過百篇文章　清理負面材料

維基百科（Wikipedia）的聯合創辦人桑格（Larry Sanger），在8月1日與著名美國獨立調查記者格林沃爾德（Glenn Greenwald）的一次線上討論節目中，透露過去美國政府曾介入編輯維基上的資料，隱藏針對美國的醜聞，又指情報信息戰很大部分是在維基上進行。



桑格表示，早在2008年，美國中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）等已在修改維基百科內的資訊，並表示「你認為他們會停下來嗎？」

2007年，一位名叫格里菲斯（Virgil Griffith）的程式員首次公開了CIA和FBI在維琪百科上的活動。格里菲斯開發了一個名叫維基掃描器 （WikiScanner）的工具，可以追蹤編輯維基上的文章組織的IP位址，進而發現CIA、FBI以及許多大公司和政府機構，都在清理維基百科上的負面材料。

例如CIA曾經刪除過伊拉克戰爭的傷亡人數，並且編輯過最少上百篇文章。而FBI剛刪除過古巴關塔那摩灣的航空和衛星圖像，該監獄多年來不斷曝出虐待囚犯及逼供等醜聞。

桑格表示，情報機構會付錢給最有影響力的人，推動自己的議程，讓站自己一邊的人推銷他們想說的話：「情報和資訊戰的很大一部分，是在維基百科這樣的網站上進行的。」