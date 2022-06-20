內地網民偽造中文維基古俄羅斯史6年創作逾200條目 教授都中招｜最近在中文維基百科界以及華文歷史界爆出了一件大事，就是有關古代俄羅斯史的中文維基百科條目原來在數年前就已經被人大幅篡改偽造，以至連不少研究生以至教授都「中招」誤信誤用假條目。



6年編寫逾200條目修改數千次 自行繪圖挰造史料論文

近日在中國的知識問答網站「知乎」有用戶發文指中文維基百科裡面的「古俄羅斯史」相關條目被大規模篡改，其中部份條目甚至是完全憑空捏造；此話題在網上飛速傳播，而在6月18日，犯人亦已在維基百科中作出公開聲明承認篡改捏造條文。涉事維基人折毛在2019年加入中文維基百科，自稱「畢業於莫斯科國立大學歷史系副博士」、未婚夫是俄羅斯人等；但其實她僅有高中學歷，丈夫是中國人，而且折毛本人完全不懂俄語以至英語。

事件最初在內地網路曝光後瘋傳

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多年來折毛一直在中文維基百科上編寫並維護與古俄羅斯史相關的條目，事件曝光後，經維基人調查後發現其偽造條友規模極龐大：她前後總共花了6年時間對206個條目的中文版古俄羅斯史百科進行超過4800次編輯；厲害之處是不單文字，折毛還會自己畫地圖、自己做地形圖及人口變化圖、編作後世名人採訪、甚至虛構電視劇中出現的人物角色和紀錄片等來增加條目的說服力。

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她甚至會編撰不曾存在、完全虛構的事物或事件，如「卡申銀礦」，在中文維基記載為：

卡申銀礦（俄語：Кашин добыча серебра）是古羅斯國家特維爾大公國的一座銀礦，位於卡申領地的皮雅科夫卡，1344年偶然被當地平民發現該處有礦脈，上報至王公瓦西里·米哈伊洛維奇，由王公組織挖掘。該銀礦一直是特維爾大公國的重要資金來源，直至大公國滅亡後仍然為莫斯科大公國及其後繼政權繼續開採，直至18世紀中期因礦源枯竭而閉礦。



然而這「銀礦」完全是子虛烏有，不曾在現實世界中存在過。

卡申銀礦的維基條目頁庫存檔（條目現已被刪除）

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此外在維基百科編寫詞條時通常會引用論文或史料，折毛在這方面也很花功夫，其「引用」的大都是真實在存的論文，然而其「引用」的「內容」卻多為折毛自行編寫。例如條目「梁贊法」的參考資料「謝·米·索洛維約夫著，簡國霖譯. 《自遠古以來的俄國史》第四卷. 北京: 北京人民出版社. 1983: 167」，索洛維約夫的確著有29卷俄國史，但此書直至2022年亦未曾有過中譯本，「譯者」「簡國霖」亦查無此人。

這206個詞條環環相扣、互相引用和引證彼此的正確性，折毛還會操作多個「分身」帳號互相掩護，以提高自己「作品」的可信度；許多學生以至教授不知就裡而引用其資料紛紛「中伏」。

各種虛構的引用來源

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事件曝光後折毛在英文維基中發文承認造假及道歉，並指自己最初的動機的確是想學習歷史，但隨著學識不足第一次造假之後，「為了圓一個謊，必須撒更多的謊」，於是弄虛作假的條文和內容就一直膨脹到數十萬字再到過百萬字。而當付出的時間和字數越來越多時，就越難捨棄這個彌天大謊，只能不停繼續編寫謊話。若非動機不純且做的是壞事，單看這多年來堅持不懈的資料搜集、製作和「創作」，其毅力倒是可以肯定。

現時大多數折毛建立的虛構歷史條目已被刪除或回溯至折毛編輯前的版本，僅少量條目經其它維基人改善後得以保留；而折毛本人則被中文被中文維基百科管理員永久封禁。

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折毛的道歉信

維基百科任何人都可以編輯的特性令其擁有最龐大和更新最快的內容，但因亦令人可惡意修改其內容誤導讀者；因此就算是在維基百科參考資料時，也應該盡量保持警覺性，不應「維基寫什麼就信什麼」照單全收。

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