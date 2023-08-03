金磚峰會｜被指反對BRICS擴員　印度巴西先後否認

印度被指反對金磚國家（BRICS）擴員，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）稱，印度並不反對金磚國家擴員，有關此事的其它說法並不屬實。同為BRICS成員國的巴西3日亦回應有關指控，稱總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）稱倘若申請國守規矩，將支它們加入。



俄衛網8月3日他在每週新聞發布會上回答有關彭博社報道的提問時說：「金磚國家成員正在全面協商、達成共識的基礎上，內部討論金磚國家擴員進程的指導原則、標準、准則和程序。正如我國外長指出的那樣，我們正在以積極的心態、毫無偏見地對待這一問題。我們看到一些毫無根據的猜測，而且你們也提到了其中一些，即印度對擴員持保留態度，這不屬實。」

3日早些時候，彭博社報道，由於擔心中國可能利用金磚國家達到自己的目的，印度將盡可能長時間地反對金磚國家接納新成員。

圖為6月1日，金磚五國外長在南非開普頓會面。（Reuters）

路透社8月2日報道指巴西反對金磚國家增加成員，但總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後在同日表示，如果他們能遵守正在制定的規則，巴西將支持新國家加入。路透社報道指出，巴西擔心增加更多國家可能會削弱現有金磚成員國的影響力。

盧拉表示，如果他們能遵守正在制定的規則，巴西將支持這些國家加入。

金磚國家領導人峰會8月22日至24日在約翰內斯堡舉行，中國、印度、巴西和南非領導人將出席峰會，俄羅斯外長拉夫羅夫將代表俄羅斯前往約翰內斯堡與會。俄羅斯總統普京將通過視像會議方式參加峰會。

金磚國家2022年宣布將擴容成員國，使該組織更具包容性。至少有19個國家表達了加入經濟集團的願望，這其中包括阿根廷、伊朗、阿爾及利亞、突尼斯、土耳其、沙特阿拉伯和埃及。南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾（Anil Sooklal）稱13個國家已正式申請加入金磚國家，6個國家非正式表達了這個意願。 委內瑞拉可能將成為第20個加入組織的國家。