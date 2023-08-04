韓國無差別襲擊案｜女腹部中刀慘狀嚇人　一句話令媽媽心碎不已

韓國京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站一百貨公司昨8月3日晚間發生隨機攻擊事件，一名名23歲崔姓男子開車衝撞、持刀攻擊路人，造成14人受傷，其中更有2人可能腦死。一名受重傷的20多歲女性傷患被刺傷腹部，被送往醫院後在急診室對着母親說，「媽媽，我以為我要死了」，讓母親心痛不已。



綜合《韓聯社》等韓媒報道，23歲的崔姓男子在刺傷路人前，涉嫌在百貨公司前駕駛車輛衝撞路人，造成5人受傷。崔男在撞傷路人後，車子不再移動，他下車進入百貨公司，並涉嫌於韓國時間3日下午5時59分，在百貨公司1樓、2樓揮舞利器，導致9人受傷。

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在發生隨機砍人事件後，當地警方立即作出搜證及調查：

整起事件共有14名受害者，據京畿道消防災難本部於8月4日透露，截至上午6時，正在重症監護室接受治療的2名患者病情嚴重，有可能會腦死。9名被刺傷的受害者中，有8名傷勢相對較嚴重，傷口位置多在腹部、腹側和背部，其中3人已經接受手術，沒有生命危險。

一名20多歲女子遭利器刺傷腹部，傷者母親當天晚上接到百貨公司經理的電話，匆匆趕到醫院，發現女兒的上衣、褲子、鞋子都是明顯的血漬，把她嚇得不輕，「想到躺在病床上的女兒，我真的覺得很難受。」

傷者母親回憶起進入急診室時，女兒對她說，「媽媽，我以為我要死了」，讓她十分心痛。所幸經治療後，女兒目前暫時沒有生命危險，但是因為大量失血，所以還是要動手術。

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