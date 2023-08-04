韓國網絡頻現「殺人預告」1男被拘　警大規模派員赴地鐵站戒備

韓國先後在7月底及8月3日發生隨機傷人案後，網絡湧現「殺人預告」帖子，引起市民不安，據韓媒4日報道，警方正徹夜展開搜尋及調查工作，至今拘留1名曾在網上「預告殺人」並上傳買刀紀錄的男子。京畿道警方4日也宣布派出近百警力到多個地鐵站駐守，首爾警方也於多個地鐵站加強巡邏。



韓媒《亞洲日報》4日報道，一名20多歲的李姓男子在網上發出題為「星期三將在新林站殺死20名韓國女性」的文章，並附上網購凶器的紀錄，警方已把男子拘留。據報男子在網上購買長達30厘米以上的凶器，隨後又取消訂單。

警追查網絡文章作者

報道也談到「殺人預告」湧現的問題，在7月21日韓國首爾新林地鐵站附近的隨機襲擊案發生10天內，當地網絡社區便出現7篇「預告」在同一地區殺人的文章，包括上述20多歲男子所上傳的文章。

韓國首爾新林地鐵站附近7月21日發生隨機殺人案，隨後網絡出現多篇「犯案預告」帖子，令當地市民不安。圖為一名女途人經過7月21日案發現場附近（Reuters）

警方正追查這些文章的作者，以掌握其具體寫作背景和動機，並有意以涉嫌恐嚇嫌疑展開逮捕行動。

韓國廣播電台（KBS）4日報道，雖然警方建立專案小組，表示將嚴懲「殺人預告」帖子，但至4日，全國至少出現15篇威脅行凶的帖子，大部份出現在網絡社區DCinside的內容已刪除。

京畿道出動近百警力到地鐵站

警方除了追查網絡文章作者外，也在帖子提到的首爾蠶室站、漢堤站、江南站、夜店密集地區及學校附近等加強巡邏。

京畿道警方4日也宣布派出近100警力到京畿道多個地鐵站駐守，其中一個由35人組成的隊伍會派駐京畿道書峴站及梧里站，警員會配備反恐防暴裝備、槍械和電槍。