特朗普再被起訴4罪　辯護策略料聚焦3點　過去1句話將成控方武器

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉企圖推翻2020年總統大選結果一案，8月1日被起訴4宗罪。據英媒3日稱，料辯方的辯護策略會聚焦3點，即言論自由、特朗普律師團隊當時判斷合法，及特朗普真心相信選舉結果不公。控方固然也會準備充足，前副總統彭斯（Mike Pence）曾稱自己無權推翻選舉結果，特朗普私下說出的1句話「你太誠實」，料會成為控方武器。



在特朗普新面對的4宗控罪中，有3宗與串謀有關，包括連同另外6人串謀欺騙美國公眾，串謀阻礙國會確認現任總統拜登（Joe Biden）當選、串謀侵犯他人投票權利，另有1罪是阻礙官方程序。這是特朗普4個月內第3次遭刑事起訴，這位77歲前總統一直否認有任何不法行為。

特朗普出庭：美國前總統特朗普2023年8月3日親自前往華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）普雷蒂曼聯邦法院（Elijah Barrett Prettyman U.S. Courthouse）出庭。圖為開庭前，反對特朗普的示威者在法院附近聚集。（Reuters）

特朗普的法律團隊會如何辯護？據天空新聞（Sky News）3日指，特朗普團隊的第一個辯護策略是強調美國憲法第一修正案賦予的言論自由，有權質疑選舉結果及表達觀點，在起訴書曝光幾小時後，特朗普的律師勞羅（John Lauro）已率先主張美國司法部提出的指控是對第一修正案的攻擊。

辯護策略的第2點是律師意見。勞羅也向傳媒表示，特朗普在2020年選舉期間是依賴周圍律師給予他的建議，當時律師的意見是特朗普對副總統彭斯的要求（即質疑選舉結果）屬完全合法和完全符合憲法，勞羅稱，這顯示特朗普沒有犯罪意圖，所做一切只是為追求真相。

第3點策略還有主張特朗普是真誠相信選舉舞弊，所以他的舉動是出於善意。

特朗普出庭：美國前總統特朗普2023年8月3日親自前往華盛頓哥倫比亞特區（Washington, D.C.）普雷蒂曼聯邦法院（Elijah Barrett Prettyman U.S. Courthouse）出庭。圖為開庭前，特朗普支持者及反對者在法院外對峙。（Reuters）

另一邊廂的控方團隊，則會致力證明特朗普及其「共謀者」的行動超出言論自由範疇，並構成對選舉過程的干擾，旨在撤銷選舉，團隊還會著力於對抗特朗普團隊的辯護招數。

天空新聞判斷，控方會強調特朗普當時已一再獲身邊人提醒他作出的指控欠缺根據，還有起訴書顯示彭斯曾向特朗普談到自己無權拒絕選舉結果，特朗普卻向他稱「你太誠實」（too honest），控方將以此為根據，主張特朗普明知自己在說謊言。

美國前聯邦檢察官福克斯（Brandon Fox）表示：「我可以想像檢察官會在審訊中、在開庭陳詞和結案陳詞中，一遍又一遍地使用這句話，以表明特朗普確實不相信自己所說的話。」