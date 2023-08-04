TikTok洽申印尼支付牌照　助擴東南亞客戶群

短視頻應用平台TikTok告訴路透社，它正在與印尼監管機構進行初步談判，以獲得印尼的支付許可證，此舉將進一步推進它在這一主要市場的電子商務活動。



此前，TikTok總裁周受資在6月份宣布，公司將在印尼等東南亞地區投資數十億美元。

兩名了解該計劃的消息人士稱，中國科技巨頭字節跳動旗下的TikTok正在與印尼央行進行討論。TikTok 發言人星期五（8月4日）證實，談判正在進行，並補充道，印尼支付許可證將有助於其平台上的當地創作者和賣家的運作。

由於談判是保密的，消息人士拒絕透露姓名。印尼央行的代表沒有回應置評請求。

支付牌照將使TikTok能夠從交易費用中受益，並使其更直接地與東南亞電子商務巨頭Sea旗下的Shopee以及阿里巴巴旗下的Lazada競爭。

每月，TikTok在印尼有1.25億的使用量，與歐洲的用戶數量持平，與美國的1.5億用戶也相差不遠。

字節跳動旗下的抖音於2020年獲得了中國支付牌照。目前尚不清楚TikTok是否已在世界其他地方獲得支付牌照。字節跳動和TikTok沒有立即回應有關許可證申請的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

