俄羅斯黑海基地遇襲：具經濟軍事雙重價值　新羅西斯克港多重要？

根據俄羅斯說法，烏克蘭2艘海上無人機8月4日襲擊新羅西斯克港（Port of Novorossiysk）的俄羅斯海軍基地。隨着烏克蘭軍隊的攻擊「深入」俄羅斯國境，俄羅斯經濟及國家安全愈難獨善其身，這有可能激起俄羅斯反彈，甚至導致戰爭升級。



事發於4日凌晨，新羅西斯克港的俄羅斯黑海海軍基地遇襲，倘襲擊證實是烏克蘭軍方所為，這會是俄烏開戰以來，烏海軍首次在離本國如此遠的地方行動，也是第一次有俄羅斯主要港口受襲。

新羅西斯克港是俄羅斯在黑海的主要港口，也是歐洲最大的商業海港之一。處理全球2％石油供應以及穀物出口。烏軍這次行動意味着莫斯科經濟已成為烏方的攻擊目標，進一步把戰爭擴大至俄羅斯其中一個最重要的商業港口。

除了對俄羅斯經濟產生嚴重影響，此次攻擊亦對俄羅斯的國家安全造成重大威脅。克里米亞2014年遭吞併前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已投入大量資源建設新羅西斯克港的海軍基地，把其變為俄羅斯在黑海的主要海軍基地。

以下是Twitter流傳據稱是烏克蘭海上無人機衝向前方，擊中俄羅斯登陸艦的鏡頭：