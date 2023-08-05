美國參議院跨黨派小組：支持加強與太平洋島國合作

美國參議院一跨黨派小組，提議立法支持在戰略性太平洋島國設立國家安全委員會。



路透社報道，這些條款包含在上月參議院通過的國防授權法中，但還未走完法律程序。一旦正式生效，將允許美國安全機構與帕勞、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦加強協調。

與美國簽訂了《自由聯繫條約》（Compact of Free Association，簡稱COFA）的這三個太平洋島國人口稀少，領土面積覆蓋太平洋廣大範圍。

為美國重要軍事設施的所在的這些太平洋島國，面臨了中國間諜和脅迫的風險。

中國在太平洋地區的存在正日益增長，而美國長期以來把這個地區視為自己的後院。美國最近同意與密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）和帕勞（Palau，又譯帛琉）續簽COFA條約，仍在與馬紹爾群島（Marshall Islands）進行續約談判。

《自由聯繫條約》確立美國與帕勞、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦的聯繫國關係。依照條約，美國為這三國提供防禦和經濟援助，這三國則為美國提供戰略海域的專屬通道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

