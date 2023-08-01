美軍司令：美國靠盟友在太平洋抗衡中國　不擴張軍事存在

美國一名陸軍司令說，美國將依賴關鍵盟友來抗衡中國軍力在太平洋的風險，而不會大規模擴張美國在那裏的軍事存在。



美國陸軍第25步兵師司令賴恩（Joseph Ryan）上週末在澳洲達爾文市（Darwin）接受法新社訪問，指中國在太平洋地區佔有「非常明顯」的優勢。

他以中國持續擴充的軍事防禦和遠程彈道導彈為例，也提到中國在太平洋部署部隊和裝備的便利性。相較之下，一旦在太平洋發生衝突，美國和盟友必須穿越國際水域或跨越多國領土，還需要獲取這些國家的同意才能進行陸海空部署。

賴恩說：「我沒有看到美國大幅擴張在太平洋的軍事存在。我看到的是美國加強夥伴關係，看到建立夥伴關係以及太平洋群島可能進一步成長的機會。」

近年來北京和華盛頓之間的緊張關係，因台灣、南海主權聲索、在南太平洋爭奪影響力而進一步加劇。

賴恩認為台灣可能「只是一場更大規模運動的第一道題」，中國「至少要成為東南亞的霸主，這肯定會提升它對全球的野心」。

中國擁有全球最龐大海軍與第三大空軍

根據美國國防部的統計，中國目前擁有全球最龐大的海軍、全球第三大空軍；按照某些統計方法，中國還擁有全球最大的陸軍。

賴恩說，美國與所羅門群島（Solomon Islands）的關係雖然可以追溯到二戰期間的對日作戰，但現在美所關係變得「複雜」，因為所羅門群島2022年與中國簽署了一份秘密安全協議。

美國從所羅門群島撤走大使館30年後，2023年2月重開了那裏的大使館。美國過後也在湯加（Tonga）開設大使館，並計劃在瓦努阿圖（Vanuatu）和基里巴斯（Kiribati）這麼做。

賴恩指所羅門群島是一個主權國家，應該「審慎」處理它和中國的關係。他認為北京當然「有權」在當地運作，「只要人人都遵守二戰後確立的國際規則」。

由1.2萬名軍人組成的美國陸軍第25輕步兵師，隸屬於美國陸軍印太司令部第八軍，駐地為美國夏威夷群島瓦胡島（Oahu）北海岸的斯科菲爾德兵營（Schofield Barracks）。近日參加澳洲的「護身軍刀」（Talisman Sabre）多國軍事演習。

本文獲《聯合早報》授權轉載

