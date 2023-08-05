巴基斯坦前總理伊姆蘭汗判監3年　欲參11月大選「行人止步」？

巴基斯坦媒體8月5日稱當地法院判前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在拉合爾（Lahore）的住所被補。他被控在擔心總理期間非法出售國家禮物罪成，判囚3年。他否認有任何不當行為。警方稱會將他帶到首都伊斯蘭堡（Islamabad）。



路透社引述法律專家稱，倘若他被定罪，有可能不能參加11月舉行大選。

伊姆蘭汗的律師Intazar Hussain Panjutha以及他所屬的巴基斯坦正義運動黨（PTI）皆稱，已就判決向最高法院提出上訴。

就在巴基斯坦高等法院暫時停止地方法院審訊的一天後他便被定罪。目前尚不清楚為何儘管高等法院已裁決，地方法院審訊仍繼續進行。

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗之前被補，引發支持者上街示威與滋事。圖為2023年5月9日，示威者在卡拉奇街頭縱火。（Reuters）

他被指在2018至2022年擔任總理期間買賣國家禮物，它們是他在出國訪問期間收到的，價值超過1.4億巴基斯坦盧比（約49萬美元）。

據政府官員稱，這些禮物據稱包括王室贈送的手錶，他們此前曾聲稱伊姆蘭汗陣營在杜拜出售這些手錶。惟路透社5日稱，無法獨立核實該清單，其中還包括香水、鑽石珠寶和餐具。

那些禮物包括七隻手錶，其中六隻是勞力士。 根據巴基斯坦訊息部長分享的清單，最昂貴的是“格拉夫大師限量版”，價值 8500 萬盧比（30 萬美元）。